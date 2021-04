Denise Pipitone, perché non si saprà stasera l’esito dell’esame del DNA

Le registrazioni della trasmissione russa sono sate rinviate a mercoledì 8 aprile.

L’avvocato di Piera Maggio ha parlato di ricatto mediatico da parte della tv russa.

Il legale della mamma di Denise ha avuto uno scambio di mail con l’avvocato di Olesya Rostova.

Il risultato dell’esame del DNA di Olesya Rostova non verrà comunicato stasera. Le registrazioni della trasmissione Pust’ govoryat – che si può tradurre con l’inglese Let them Talk – sono state infatti spostate a mercoledì. Il motivo? A quanto pare, l’indisponibilità da parte di Olesya Rostova.

Le parole dell’avvvocato

Giacomo Frazzitta, dopo aver fatto sapere di non aver intenzione di procedere con l’eventuale collegamento televisivo in assenza di informazioni sul guppo sanguigno e sull’eventuale esito del test del DNA prima della trasmissione, ha fatto sapere ad ANSA di aver ricevuto, tramite una mail, la conferma da parte dell’avvocato di Olesya in merito alla ricezione, prima di qualsiasi diretta televisiva, delle informazioni sopra citate.

Nel frattempo, come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, Olesya, attiva su Instagram, ha postato una foto che la ritrae da piccola, corredata da una didascalia in cui ringrazia delle persone non specificate, specificando che sono “i migliori” e affermando di non essersi mai sentita così felice.

