Dennis Fantina: che fine ha fatto il vincitore della prima edizione di Amici?

Nel lontano 2001 andava in onda, sui nostri schermi, il famoso Talent Show di Maria De Filippi, Saranno Famosi, che solo successivamente ha acquisito il nome di Amici. Quella prima edizione è stata vinta da Dennis Fantina, un ragazzo con un enorme talento, che ha fatto subito breccia nei cuori dei telespettatori.

Il cantante Dennis, classe 1976, dopo il grande successo ottenuto a Saranno Famosi, ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. La sua carriera, che era già iniziata molto prima della sua partecipazione al talent, è proseguita fino alla pubblicazione di tre dischi. L’ultimo dei quali, con il titolo Non mi basti tu, è stato premiato come disco d’oro.

Nel corso degli anni Dennis ha continuato a dedicarsi alla sua musica, lavorando sia in tv che in teatro. Nel 2015 ha provato a partecipare a The Voice of Italy e nel 2019 è tornato nei nostri schermi, grazie al programma presentato da J-Ax e Michelle Hunziker, All Together Now.

Di recente Dennis è stato intervistato per chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con Maria De Filippi e della presunta polemica avvenuta almeno dieci anni fa, tra lui e la conduttrice di Amici:

«Polemica con Maria De Filippi? Un gran fraintendimento. Qualche giorno fa ho letto una mia intervista che riportava parole di almeno una decina di anni fa, in cui dal titolo si lasciava intendere che mi fossi lamentato di Maria De Filippi per essere disoccupato e del fatto che non mi avesse chiamato alla Sfida dei talenti. Chi è andato oltre titolo e sottotitolo avrà capito che non porto rancore verso nessuno, anche se il dispiacere per non essere stato chiamato rimane».

Il cantante ha aggiunto che i suoi rapporti con Maria sono finiti dal 2005 e che non ha mai avuto alcun rancore nei suoi confronti. Ad oggi Dennis è diventato papà ed è ancora in contatto con molti ex partecipanti di Amici, come Monica Hilli e Luca Pitteri. Le nuove edizioni del Talent però non interessano il Fantina che infatti ammette che:

«Non lo guardo, per il semplice motivo che a prevalere sono gli interessi televisivi dei miei figli e devo ammettere che quando arrivo a casa la sera preferisco vedere qualche film di fantascienza o d’azione assieme a Nathan, il più grande dei due».

