Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero rischia la cancellazione?

Bianca Guaccero ci piace. È simpatica, buffa, allegra e supera qualsiasi problema con ironia, servendosi dei suoi social. Si diffondono tante voci sull’attrice, rinnovatasi presentatrice, tra i corridoi della Rai e le notizie non sono buone.

Oh, sia chiaro, nulla di grave. Bianca e il suo splendido sorriso da Virna Lisi stanno bene. Il problema sono gli ascolti di Detto fatto, il programma televisivo che conduce quotidianamente e che, dopo la ‘dipartita’ di Caterina Balivo su Raiuno ha visto un crollo di ascolti notevole. Anche perché la povera Bianca in tutto questo casino mediatico si è ritrovata sola a condurre, senza un autore, senza un supporto e senza neanche un compagno ideale.

Già, perché quel Giovanni Ciacci – esperto di storia della tv e della musica – che le era stato messo accanto – sulla carta è stato allontanato dalla Rai perché indagato per ricettazione, anche se lui replica dicendo che «me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo». Insomma, è scappato come uno Schettino qualunque. E allora perché anche la Rai lo ha mandato via? Su questo evidentemente preferisce non rispondere. Ma parlerà la magistratura.

Si è provato a sostituire Ciacci con Guillermo Mariotto, il più rappresentativo dei giudici di Ballando con le stelle. Ma non si è trovata la sintonia tra i due sin da subito. E si capisce. Da un lato la compostezza e l’atteggiamento saccente di Mariotto, dall’altro l’esuberanza della Guaccero. Poi la distanza di età. Tutti fattori che non combinano.

E allora si è ripiegato negli ultimi tempi con Jonathan Kashanian, prezzemolino dei reality che, per fortuna, non nasconde la sua omosessualità e che con la Guaccero ha trovato la sintonia. D’altra parte Jonathan può essere un personaggio ideale all’interno di un insieme di cose, di un varietà. È televisivamente paragonabile a una decorazione su una torta. Non può essere il condimento della torta. E la gente ha reagito sempre con i dati Auditel che cadono. E la Guaccero che fa? Non si arrende. E risponde alle voci, ai detrattori, alla possibilità che venga sostituita e alla cancellazione del programma attraverso Instagram, dove ha pubblicato una foto di lei sorridente, informando i suoi oltre 500 mila followerche “DeETTo FATTo È QUA… E CI RESTA! Grazie ragazzi!!! A domani!!!”.