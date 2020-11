Il sexy tutorial su come fare la spesa andato in onda a Detto Fatto è costato la sospensione al factual di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. La decisione è stata presa dall’a.d. della tv pubblica Fabrizio Salini.

“Un episodio gravissimo”

Il tutorial – il programma, fin dalla sua nascita, è incentrato su questo format – ha visto una ballerina di pole dance, munita di carrello, mostrare ai telespettatori come fare la spesa con i tacchi a spillo. Il video, rilanciato sui social dagli account del sito Trash Italiano in occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, ha scatenato uno sciame di polemiche.

Fabrizio Salini ha definito il momento televisivo “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico”. L’ad RAI ha altresì confermato l’avvio di una procedura di istruttoria.

Le scuse di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, alla guida di Detto Fatto dal 2018, ha detto la sua sull’episodio con un post pubblicato su Instagram.

Il contenuto, accompagnato da un’immagine nera, contiene le scuse della conduttrice pugliese.

Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra.

Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo.

Queste alcune delle parole scritte dalla Guaccero, che ha sottolineato anche che il tutorial avrebbe dovuto “aderire a toni comici e surreali”. La conduttrice ha affermato che il risultato non è stato quello sperato e si è scusata a nome di tutta la squadra.

