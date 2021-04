Di Maio: “Eliminare il coprifuoco è obiettivo di tutti”

«Da lunedì, con le riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il coprifuoco è un obiettivo condiviso da tutti, ma ogni passo va compiuto con cautela e soprattutto in sicurezza. Fra poco arriverà l’estate e vogliamo iniziare a sentirci più liberi, finalmente». Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Il politico pentastellato ha aggiunto: «Intanto stiamo per ultimare il PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che significa utilizzare oltre 200 miliardi del Recovery plan per avviare progetti di rilancio del Paese e creare nuovi posti di lavoro. Sono già previsti anche ulteriori 18 miliardi per il Superbonus 110 per cento, più di 10 nel Pnrr e 8 nel fondo investimenti».

E ancora: «È una misura voluta fortemente dal Movimento cinque stelle che va sostenuta da tutti e di cui siamo molto contenti. Inoltre, come ha detto il Ministro dell’Economia Daniele Franco, nei prossimi provvedimenti verranno stanziati i fondi per prorogare fino al 2023 il superbonus. E oggi nel Consiglio dei Ministri chiederemo garanzie».

Di Maio ha concluso: «Lavoriamo con serietà, lo dobbiamo a tutte quelle persone che continuano a salvare vite umane, perché ancora oggi il Covid provoca vittime e sofferenza. Davanti a noi abbiamo qualcosa di molto più grande. Abbiamo la nostra Nazione, abbiamo il nostro futuro», ha concluso il ministro.

