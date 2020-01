Diana Del Bufalo a Verissimo: “Con Paolo Ruffini non ho sbagliato niente”

Diana del Bufalo è tornata. Con il suo splendido sorriso e il suo sguardo furbo. E ci piace quando Diana, finalmente, torna contenta. Perché dopo la fine della sua storia con Paolo Ruffini aveva confessato il suo stare male, il suo essere depressa e il suo sentirsi sola.

E sembrava che Paolo fosse solidale con la sua ex, mostrandole la sua vicinanza. E se le cose non fossero proprio così? Se, come al solito, se una coppia scoppia, alla fine è colpa dell’uomo? E se Paolo ci avesse raccontato una bugia? È quello che emergerebbe da quello dichiarato da Diana nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 1 febbraio su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Paolo Ruffini in lacrime dalla Toffanin: “Vederla soffrire mi fa male”.

Così Diana, che è prossima a condurre un programma televisivo con Diego Abatantuono, ha confermato che il suo ‘periodo di lutto’ è finito. E che non è più il caso di piangere ancora per un uomo e in particolare per quell’uomo.

«Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male», ha dichiarato l’attrice.

E cosa è successo alla fine? Le solite questioni di ‘corna’. Consapevoli o inconsapevoli. «Gli ho detto: ‘Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che io fossi d’accordo con questa cosa del poliamore’. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali». Insomma, c’è stato un equivoco tra i due sul mondo di gestire il rapporto. Lui pensava che poteva andare a letto con più donne, lei avrebbe dato il suo ok pensando che scherzasse e alla fine lui ha preso troppo sul serio la cosa, facendo inalberare lei.

Sul loro rapporto dice: «Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita».

Parlando della sua Salute, Diana rassicura tutti: «Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice».

Diana ha anche smentito di essersi fidanzata con Cristiano Caccamo, con cui si è accompagnata in questi mesi di crisi. Il ragazzo è semplicemente un amico, che ha classificato come «Il mio angelo custode». Insomma, Diana Del Bufalo è tornata. E nessuno più la fermi.

LEGGI ANCHE: Paola Barale: “Vi spiego perché è finita tra me e Gianni Sperti”.