Diana Del Bufalo torna su Instagram e spiega perché se ne era andata

Diana Del Bufalo è tornata su Instagram dopo un breve periodo lontano dal social. L'attrice e conduttrice, classe 1990, ha spiegato il motivo che l'ha portata a chiudere temporaneamente il suo profilo Instagram.

Lo sfogo della Del Bufalo

Con un video sul suo profilo social – seguito da circa 1,4 milioni di persone – Diana Del Bufalo si è sfogata soffermandosi sulle cause del suo allontanamento da Instagram. La ex di Paolo Ruffini ha esordito specificando di aver fatto il video di propria spontanea volontà, senza essere stata in alcun modo invitata dal proprio agente.

Successivamente, si è scusata con le persone a cui ha risposto in direct con toni scortesi, svelando un dolore che l’accompagna da tempo. Diana Del Bufalo ha infatti dichiarato ai suoi follower, che da anni la seguono anche nei momenti più difficili come la fine della storia con Paolo Ruffini, di avere della rabbia repressa a causa di un evento traumatico del suo passato che non è ancora riuscita ad elaborare e per il quale si sta facendo seguire da una psicologa.

Ha poi aperto una parentesi relativa all’importanza e alla bellezza della diversità, arrivando infine a parlare della scelta, criticatissima, di non pubblicare nulla in merito alla vicenda della morte di George Floyd.”Voglio pubblicare sempre cose belle mentre forse voi volevate vedermi arrabbiata, volevate vedermi protestare? Sappiate che io sono un’altra persona, ho altre idee e le esprimo come desidero”: queste le parole della Del Bufalo, il cui post è stato accolto con diversi like e commenti di appoggio, da quello di Beatrice Valli fino ai complimenti di Sandra Milo e dell’amico Andrea Dianetti.

