Dichiarata morta, donna si risveglia in obitorio

Una donna di 81 anni è stata dichiarata ufficialmente morta per 7 ore prima di «tornare in vita» miracolosamente, come riportato dal Daily Mail.

«Lo shock della mia vita». È così che una dipendente di un obitorio russo ha commentato quanto successo nell’agosto 2020.

Il 14 agosto, Zinaida Kononova, 81 anni, si è recata all’ospedale centrale del distretto di Gorshechensky per farsi rimuovere un’ostruzione intestinale. La donna è stata dichiarata morta all’1:10 dal team dell’unità chirurgica e il suo corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale.

Quando il paramedico è arrivato alle 8 del mattino per recuperare il corpo, ha pensato che l’impiegata dell’obitorio avesse perso la testa sentendola parlare alla ‘defunta’: «Sdraiati nonna, stai calma». I dipendenti hanno coperto la donna con le coperte e poi hanno chiamato la nipote: «Stiamo affrontando una situazione piuttosto insolita. È viva».

Cos’è successo? La signora Kononova è stata dichiarata clinicamente morta per almeno 15 minuti prima di essere «letteralmente ritirata dall’aldilà», come ha spiegato la nipote ai medici.

Il chirurgo e l’anestesista hanno ammesso in seguito di avere mandato la donna all’obitorio dopo soltanto 1 ora e 20 minuti, a differenza delle due ore regolamentari. Un errore che sarebbe potuto costare caro alla vecchia signora, i cui parenti hanno deciso di sporgere denuncia.

Il medico capo è già stato sospeso dalle sue funzioni in attesa dei risultati dell’indagine che interessa principalmente l’anestesista. È stato quest’ultimo a tentare di rianimare la paziente senza successo per 30 minuti, prima di dichiararla clinicamente morta.

