Diletta Leotta dimentica Daniele Scardina con Ibrahimovic? (VIDEO)

Diletta Leotta si mette alle spalle Daniele Scardina. Per la bella giornalista di Dazn è tempo di concedersi un po’ di tempo di libero, di guardare avanti, di intraprendere nuove amicizie. Tra queste, a spiccare è quella con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Per la felicità degli amanti del gossip, particolarmente incuriositi da questo duo inedito.

Il fuoriclasse svedese, infatti, è stato immortalato dai fotografi del settimale Chi all’esterno di un locale milanese insieme a Diletta Leotta. Che tra Ibra e la conduttrice catanese stia nascendo del tenero? Di certo c’è che tra i due il feeling sembra più che buono: una complicità che potrebbe essere il preludio a qualcosa di più di un’amicizia. Chissà.

Negli scorsi giorni, tra l’altro, Ibrahimovic e Leotta sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario che ha fatto il giro della rete, con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Quindi è assai probabile che la simpatia tra il calciatore e la giornalista vada avanti da un po’ di tempo. Che sia stato questo uno dei motivi della rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Il quesito circola tra gli esperti di gossip.

King Toretto al momento si trova in vacanza nelle isole Baleari, lontano dalle polemiche di una separazione sulla quale non sono arrivate smentite. L’amore con Diletta oramai è acqua passata. La conduttrice, invece, è tornata in Sicilia per qualche giorno di relax, tra un impegno di campionato e l’altro, quando oramai mancano solamente tre giornate alla conclusione di serie A.

In mezzo una cena con Ibrahimovic, chissà se galeotta o meno. C’è chi dice che si sia trattato solamente di un appuntamento dovuto a motivi di lavoro, tuttavia il sospetto che ci sia stato del tenero tra i due continua a serpeggiare sui social. Diletta Leotta-Ibra: una coppia che potrebbe fare da contraltare al già consolidato tandem formato da una giornalista e un calciatore famoso: il riferimento è al rapporto solido tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon.