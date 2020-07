Diletta Leotta e Daniele Scardina, ecco perché è finita (VIDEO)

È davvero tutto finito? O c’è la possibilità di un riavvicinamento in extremis? E se fosse solo una pausa di riflessione? Le risposte sulla relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sembrano andare tutte in un’unica direzione, anche se ovviamente non è ancora il momento degli annunci ufficiali.

Di quale direzione stiamo parlando? Quella di un addio definitivo. Il motivo della conclusione del rapporto tra Diletta Leotta e King Toretto, coppia che sino a poco tempo fa sembrava solida, è di quelli scottanti. O, meglio, sarebbe: meglio usare il condizionale in questi casi.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, a determinare la rottura tra la giornalista e il pugile sarebbe stato «un grave inciampo» che avrebbe indotto Diletta Leotta a dare il benservito a Daniele Scardina. A quanto sembra, King Toretto si sarebbe concesso una distrazione, nonostante la bellezza da copertina dell’ormai ex fidanzata che non avrebbe avuto dubbi: via immediatamente dalla mia vita.

Motivazioni che lasciano pochissime, se non addirittura nulle, speranze ai sostenitori di una delle coppie più amate del web. Nessun ripensamento? Ci sarà il lieto fine? Le domande dominano il dibattito nei giornali di gossip, in attesa di dare un nome all’inciampo in grado di far perdere la testa a King Toretto. Chissà che non sia scoppiato un nuovo amore.

La storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è iniziata nel 2019. Entrano in contatto con la regia occulta del rapper Gue Pequeno, in occasione di un evento di boxe. Da lì la frequentazione e poi l’amore vissuto a migliaia di chilometri di distanza: lei per lavoro a Milano, lui innamorato perso di Miami.

Non è bastato il lockdown passato insieme, il fulmine a ciel sereno si è scagliato sulla coppia e ha lasciato il segno. Chissà che Daniele Scardina non si stia pentendo e non corra dalla sua ex fidanzata a chiedere perdono. Non sembra una vicenda destinata a chiudersi qui, nonostante il riserbo dei due. Chi vivrà, vedrà.