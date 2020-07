Amore terminato? Pausa di riflessione? Nulla di tutto questo? La vita sentimentale di Diletta Leotta e Daniele Scardina in questo momento è avvolta nel mistero. Alcune indiscrezioni parlano di rapporto terminato, ma di certezze al momento non ce ne sono.

A lanciare lo scoop di una possibile conclusione del rapporto tra la conduttrice e King Toretto è il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, con un post su Instagram che ha acceso i riflettori sul rapporto di una coppia che sino a poco tempo fa sembrava solida.

Queste le sue dichiarazioni: «Esclusiva del settimanale Nuovo! È finita tra Diletta Leotta e Daniele Toretto. Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola». Parole che suonano come una sentenza, in attesa di possibili repliche da parte della giornalista di Dazn o del pugile.

Sarà davvero così? Come saranno giunti a questa conclusione Diletta Leotta e Daniele Scardina? Nuovi amori in vista? Le domande si moltiplicano di ora in ora tra gli appassionati di gossip, così come non mancano quelli a caccia di pettegolezzi per comprendere le ragioni di quanto accaduto.

Diletta Leotta e Daniele Scardina iniziano a uscire insieme nel 2019. La conoscenza tra i due avviene grazie a Gue Pequeno, in occasione di un evento dedicato alla boxe. Da lì la frequentazione che nel giro di poco porta a una vera e propria relazione tra la giornalista e il pugile.

Una relazione vissuta a distanza: lei di base a Milano, lui legato a Miami. Eppure durante il lockdown la coppia aveva vissuto insieme, postando diversi momenti condivisi anche sui social network, per la felicità degli amanti del gossip. Oggi le vite di Diletta Leotta e Daniele Scardina sembrano aver preso strade diverse. Sarà davvero così? Oppure non sono da escludere sorprese? Magari un ritorno di fiamma improvviso. Non resta che attendere.

