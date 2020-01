Diletta Leotta è rifatta? Come è cambiata e che interventi ha fatto

Diletta Leotta è rifatta? Conduttrice sportiva tra le più amate, la Leotta è stata più volte al centro dell’attenzione per via dei presunti interventi di chirurgia estetica. La bellissima catanese, nata il 16 agosto del 1991, ha per esempio ricevuto un tapiro da Striscia la Notizia poco meno di un anno fa per via di questi rumors.

Quando si parla del rapporto tra Diletta Leotta e la chirurgia estetica è necessario chiamare in causa anche la polemica sollevata dalla giornalista Paola Ferrari che, in un’intervista al settimanale Oggi, ha insinuato il succitato ricorso alla chirurgia estetica da parte della conduttrice di DAZN.

Come ha replicato lei? Affermando di non essersi mai sottoposta a interventi di chirurgia estetica e, replicando a Staffelli, di essere felice per il fatto di aver vinto il suo primo tapiro. Sulla questione si è espresso anche il fratello della conduttrice, il chirurgo estetico Mirko Manola (il figlio che la madre di Diletta, la signora Ofelia, ha avuto da una relazione precedente a quella con Roy Leotta).

L’uomo, con il quale Diletta ha iniziato un’avventura di business con un brand di creme, ha smentito qualsiasi ricorso alla chirurgia estetica da parte della celebre sorella.

Diletta Leotta e la chirurgia estetica: i dubbi di Striscia

Come poco fa ricordato, gli inviati di Striscia sono stati tra i primi a parlare di interventi di chirurgia estetica per Diletta Leotta. Secondo il tg satirico di Mediaset, Diletta Leotta è rifatta e, nello specifico, avrebbe fatto ricorso a mastoplastica additiva, rinoplastica e filler labbra (in quest’ultimo caso non si parla di chirurgia ma di medicina estetica).

Per giungere a queste conclusioni hanno ovviamente messo a confronto le foto odierne con quelle degli esordi (la conduttrice siciliana, laureata a pieni voti in giurisprudenza, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come Meteorina).

I cambiamenti si vedono eccome! C’è anche da dire che, al netto dell’eventuale ricorso alla chirurgia e alla medicina estetica, Diletta Leotta è bellissima. Per rendersene conto basta dare un’occhiata alle sue foto social e anche a quelle della madre, su Instagram con il nickname oficasto. La donna, che si reca spesso a Milano a trovare la figlia, sfoggia un fascino che non lascia certo indifferente.

Tornando alla Leotta, ricordiamo che da diverso tempo non arriva da lei alcun commento sui gossip relativi alla chirurgia estetica. La conduttrice, che si divide tra DAZN e Radio 105, è stupenda e soprattutto appagata sentimentalmente con il suo Daniele Scardina, che ha recentemente raggiunto a Miami.

