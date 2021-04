Diletta Leotta si sfoga: “Non sono una mangiauomini”

Al centro del gossip da mesi, Diletta Leotta si è sfogata su Instagram.

Lo ha fatto nel giorno in cui si è parlato di un suo flirt con il figlio del patron della Roma.

La conduttrice di DAZN e speaker di Radio 105 ha pubblicato un lungo post su Instagram scagliandosi contro il “gossip spazzatura”.

Diletta Leotta è al centro del gossip da mesi per via della sua frequentazione con l’attore Can Yaman, arrivata nella sua vita dopo la fine della storia d’amore con Daniele ‘Toretto’ Scardina.

Dopo le voci su una crisi con l’attore turco e i sempre vivi rumors in merito alla poca veridicità del loro legame, la conduttrice di DAZN si è sfogata su Instagram, proprio nel giorno in cui sul web ha iniziato a girare un nuovo gossip legato a un suo flirt con Ryan Friedkin, figlio del patron della Roma.

Diletta Leotta, lo sfogo su Instagram

Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata.

Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno.

La Leotta ha sottolineato anche che, a suo dire, i personaggi pubblici di sesso maschile non sono oggetto di tale morbosità. Ha poi dichiarato di essere felice con Can Yaman e di esssere stufa della situazione sopra descritta sia per rispetto dei “lettori ingannati dai giornalisti malinfomarti”, sia per amore delle persone che le sono accanto tra cui la nonna 80enne che “crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali”.

Il lungo sfogo ha ricevuto numerosi like e commenti tra cui quello dell’attore di Daydreamer – Le Ali del Sogno, tornato su Instagram dopo qualche settimana di assenza.

