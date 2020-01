Disney+: cos’è, quando arriverà in Italia, costo, catalogo

Si prospetta un 2020 all’insegna della concorrenza per Netflix e Disney. Il secondo colosso è infatti pronto a sfidare i numeri del primo con il lancio di Disney+, che arriverà in Italia in anticipo. Se vuoi scoprire quando di preciso e cosa offrirà il pacchetto, seguici nelle prossime righe.

Disney+: quando arriverà?

Il conto alla rovescia per l’arrivo di Disney+ in Italia è ormai iniziato: il servizio in streaming, che includerà produzioni della celebre casa, ma anche della Marvel e della Pixar, arriverà nel nostro Paese il 24 marzo. Si tratta di una data anticipata rispetto a quanto annunciato poco tempo fa, quando si parlava del 31 marzo.

Mancano quindi poco più di due mesi all’arrivo nel Bel Paese di un servizio che, ormai da un anno, è realtà in Canada e negli USA.

Quanto costerà Disney+?

Gli appassionati delle avventure degli eroi della Marvel e della Pixar hanno già tutte le informazioni in merito ai prezzi di Disney+. Ecco tutti i riferimenti:

Costo mensile: 6,99 euro

Costo annuale: 69,99 euro (si parla quindi di circa 5,80 euro al mese)

Fondamentale è ricordare che l’espansione del progetto a livello internazionale sta avvenendo in maniera graduale. L’obiettivo, infatti, è quello di evitare eventuali problemi ai server.

Cosa garantisce l’abbonamento?

Vediamo ora nel dettaglio a cosa possono accedere i clienti che attivano l‘abbonamento Disney+:

Visione dei contenuti su quattro dispotivi contemporaneamente.

Download illimitato da un massimo di dieci dispositivi.

Accesso alla risoluzione 4K HDR.

Catalogo

Entrando nel vivo del catalogo Disney+, ricordiamo che la piattaforma fornirà i film della casa di produzione fondata dal mitico Walt ma anche, come già specificato, i film di Star Wars e le avventure degli eroi della Marvel.

Per quanto riguarda i film della saga che è stata avviata da Lucas nel 1977, ricordiamo che sulla piattaforma Disney+ saranno disponibili pure gli spin off, come per esempio quello dedicato alla gioventù di Han Solo.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare del catalogo di Disney+. La piattaforma con la quale Disney farà concorrenza a Netflix in Italia, uno dei mercati più interessanti per lo streaming online, proporrà anche il remake di High School Musical, per non parlare di una serie animata ispirata alla saga di Monster & Co.

Come non parlare poi del remake in live action di uno dei classici più romantici di sempre, ossia Lilli & il Vagabondo? Concludiamo con un riferimento a Be Our Chef, programma che vedrà sfidarsi ai fornelli diverse famiglie.