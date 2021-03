Domenica In, Arisa piange da Mara Venier, cos’è successo

Arisa, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è commossa. Le lacrime sono scese quando si è affrontato il tema dell’amore.

L’artista, 38 anni, ha parlato della sua ultima storia che l’ha fatta molto soffrire ma è fiduciosa sul futuro. Ora, infatti, frequenta un’altra persona. E la commozione è avvenuta dopo avere ascoltato un brano cantato da lei qualche tempo fa: «E così piansi, brava ce l’hai fatta. Io odio piangere in televisione», ha detto Arisa.

Arisa a Mara Venier ha detto: «Sono sotto incantesimo e mi vedo sempre brutta. Guardo il mio naso, ma non lo rifarò mai perché è identificativo della mia famiglia ed è la sorgente. Se me lo rifaccio non canto più».

Arisa oggi fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi e si è mostrata un po’ ipocondriaca: «Oggi mi sento che mi sta per venire il Covid, sono ipocondriaca». E Mara Venier le ha dato questo consiglio: «Vivi intensamente».

