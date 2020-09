Dopo un’estate all’insegna del relax, dello sport e del tempo trascorso con gli amici, Barbara D’Urso è pronta a tornare in pista. Ad annunciarlo è stata, già qualche settimana fa, la conduttrice napoletana stessa.

Sull’inizio di uno dei suoi programmi, ossia Domenica Live, si stanno rincorrendo delle indiscrezioni che parlano di una possibile mancata partenza.

Domenica Live: la bomba di Dagospia

La bomba sulla possible mancata partenza di Domenica Live, uno dei tre programmi di Barbara D’Urso oltre a Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso, è arrivata dalle colonne di Dagospia. Il sito diretto da Roberto D’Agostino parla di “grandi manovre” a Mediaset, lanciando l’indiscrezione della “domenica pomeriggio appaltata a qualcun altro”.

Secondo diversi punti di vista, si tratterebbe, eventualmente, di una scelta non sorprendente. Il motivo? Gli ascolti, non propriamente alle stelle, registrati dal programma della conduttrice campana, che a 63 anni è più bella che mai.

A pesare, a quanto pare, sarebbe la concorrenza con Mara Venier, regina di Domenica In e anche lei pronta, archiviata la pausa estiva, a tornare in tv. Cosa ne sarà di uno degli spazi televisivi dell’amatissima conduttrice? Non resta che attendere per sapere. Nel frattempo, sempre sul suo seguitissimo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha mostrato il suo video #backtowork, condividendo con i suoi follower – più di 2 milioni – un momento ironico presso la sede di Mediaset.

