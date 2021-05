A Domenica Live una donna di 36 anni ha dichiarato di aver avuto una figlia da Alberto di Monaco.

Marisa, nome di fantasia, ha affermato che il sovrano del Principato le avrebbe detto di chiamarsi Erik e di essere un diplomatico.

Oggi la donna è sposata, si è rifatta una vita e chiede il test del DNA.

Grandi rivelazioni nel corso della puntata di Domenica Live del 2 maggio 2021. Barbara D’Urso ha infatti intervistato una donna brasiliana di 36 anni che afferma di aver avuto una figlia da Alberto di Monaco.

Marisa, nome di fantasia, ha dichiarato di aver conosciuto il sovrano del Principato quando lavorava in un locale a Copacabana. Lui le avrebbe detto di chiamarsi Erik e di essere un diplomatico.

Il nuovo scandalo a Montecarlo

La coppia, che ha fatto un viaggio tra Lisbona, Milano, Monaco e la Russia, ha continuato a sentirsi fino a quando Marisa non ha confessato ad Alberto di Monaco di essere incinta.

Mi sono accorta di essere incinta al ciclo successivo. La nostra era una relazione. Gli ho detto che ero incinta, lui ha detto che non lo voleva e io ho detto: lo tengo. Lui è sparito, per me è stato duro. Io ho lavorato fino all’ultima notte. Ho lavorato nel locale, ho fatto la doccia e sono andata a partorire.

Queste alcune delle parole della donna, che ha anche specificato che, nel corso della loro permanenza a Lisbona, nessuno li ha mai fermati.

Da allora sono passati più di 15 anni e oggi Marisa è sposata con un uomo italiano. Ha aperto una ditta di import-export e, proprio durante una conversazione con un cliente che esporta zafferano, avrebbe scoperto l’identità del padre di sua figlia.

Ora chiede il test del DNA per la figlia. L’iter giudiziario per effettuarlo è partito. Se dovesse risultare positivo, si parlerebbe del terzo figlio di Alberto di Monaco nato fuori dal matrimonio con Charlene.

