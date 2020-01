Don Matteo, ottime notizie per Terence Hill e la Rai dall’Auditel

Una vera fiction italiana, che da vent’anni è orgoglio per la Rai per gli immensi ascolti televisivi che ancora fa. Sanza invecchiare mai o quasi. E persino il protagonista resta sempre lo stesso.

Terence Hill nei panni dell’amatissimo Don Matteo ha dominato il prime time con una platea di 6 milioni 152 mila telespettatori pari al 26.74% di share. Nel target delle donne laureate lo share è salito al 28.5% e ha toccato il 28.3% tra le ragazze dai 15 ai 24 anni.

Ieri, giovedì 16 gennaio, è andato in onda l’episodio dal titolo Non nominare il nome di Dio invano.

La prossima puntata, invece, è fissata per il 23 gennaio e sarà intitolata Ricordati di santificare le feste con il ritorno nel cast di Simone Montedoro, ovvero il Capitano Giulio Tommasi.

LEGGI ANCHE: Cinque curiosità su Raffaella Carrà.

Su Canale 5, poi, Cado dalle Nubi ha catturato l’attenzione di 2 milioni 556 mila spettatori (11.5% di share). Su Rai 2 la sfida di Coppa Italia tra Parma e Roma che ha visto i giallorossi qualificarsi per i quarti di finale, è stata seguita da 2 milioni 197 mila tifosi con l’8.85% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha segnato 1 milione e 71 mila spettatori (5.08%). Su Rete 4 per Dritto e Rovescio 1 milione 10 mila spettatori (5.45%). Su La7 PiazzaPulita è stata seguita 939 mila spettatori (5%). Su Rai 3 l’ultimo appuntamento con gli Stati Generali di Serena Dandini ha avuto un pubblico di 867 mila spettatori (4.1%).

A livello complessivo il gruppo Rai si è aggiudicata la prima serata con 10 milioni 770 mila e il 41.83% di share, la seconda con 4 milioni 667 mila e il 39.29%, l’intera giornata con 4 milioni 20 mila e il 38.58%. Cologno Monzese ha raggiunto 8 milioni 82 mila (31.39%) in prime time, 3 milioni 344 mila (28.15%) in seconda, 3 milioni 372 mila (32.37%) nelle 24 ore.

Infine, buon audience anche su Raiuno per Unomattina che ha raccolto 771 mila telespettatori (15.5%) e, a seguire, per Storie Italiane che ha incassato, nella prima parte, uno share del 18.7% con 953 mila spettatori. Nel pomeriggio Vieni da me è arrivato a 1 milione 932 mila (14.1%) mentre la soap Il paradiso delle signore a 1 milione 815 mila (16.2%). La vita in diretta ha ottenuto 1 milione 811 mila telespettatori (14%).

LEGGI ANCHE: Cinture di sicurezza posteriori: record di multe nel 2019.