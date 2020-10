Donald Trump e la first lady Melania positivi al coronavirus

Il presidente degli USA Donald Trump e la first lady Melania sono risultati positivi al coronavirus .

e la first lady sono risultati . La notizia è stata data dallo stesso presidente su Twitter. Anche la moglie ha inviato un messaggio sul web.

Positiva al coronavirus (ed è malata) anche Hope Hicks , consigliere del presidente Trump.

, consigliere del presidente Trump. La Casa Bianca ha cancellato tutti gli impegni di Trump, tranne una videoconferenza.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump e la first lady Melania sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha comunicato stamattina lo stesso Trump, 74 anni, su Twitter con queste parole: «Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito. Ce la faremo insieme».

Anche una delle consigliere del presidente degli USA; Hope Hicks, è risultata positiva al Covid-19. «Non solo è risultata positiva ma ci è stato confermato che è sintomatica. È malata», ha riferito Jonathan Karl, corrispondente capo della Casa Bianca di Abc News.

Martedì e mercoledì scorso Hicks aveva volato al fianco del presidente, accompagnandolo a Cleveland dove si era tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre (con Joe Biden), e poi a Duluth, in Minnesota, dove Trump ha tenuto un comizio all’aperto.

La moglie del presidente 50 anni, su Twitter ha scritto: «Come è successo a troppi americani quest’anno, io ed il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid. Ci sentiamo bene ed abbiamo rimandato i nostri impegni. Siate certe che staremo al sicuro e supereremo questo insieme».

LEGGI ANCHE: Conte: “Chiederemo lo Stato di Emergenza fino al 31 gennaio 2021”

Il vicepresidente americano, Mike Pence, e sua moglie, Karen, hanno inviato «il nostro amore e preghiere» al presidente Trump e alla first lady: «Ci uniamo a milioni di persone in tutta l’America pregando per la loro piena e rapida guarigione». La Casa Bianca non ha al momento fatto sapere se Pence si sia sottoposto al test del Covid-19.

La Casa Bianca ha già cancellato tutti gli impegni di Donald Trump previsti ma è stata confermata, alle 12.15 ora locale, la teleconferenza del presidente sul sostegno agli anziani vulnerabili al coronavirus. Una categoria in cui rientra il presidente 74enne.

Secondo molti esperti, infine, citati dai media statunitensi, iTrump è «ad alto rischio» di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita per il coronavirus, dati l’età e il sovrappeso corporeo. La CNN in un tweet ha citato l’epidemiologa Anne Rimoin, che ha parlato di diagnosi «molto preoccupante».

LEGGI ANCHE: L’annuncio di Massimo Galli su Covid-19: “Scoperti due potenti anticorpi”