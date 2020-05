Donna cade su una cannuccia in metallo e muore

Elena Struthers-Gardner è morta nel 2018 a soli 60 anni per una storia che ha dell’assurdo. La donna, infatti, è spirata a causa di un impalamento con una cannuccia di metallo. L’accessorio in questione, il cui utilizzo è molto popolare tra chi decide di adottare uno stile di vita a basso impatto ambientale, era in un bicchiere di Mason Jar ed era tenuta ferma da un coperchio.

La caduta fatale

La tragica storia di Elena, che ha fatto il giro del mondo anche grazie a testate come l’autorevole quotidiano Indipendent, ha avuto un epilogo fatale in quanto la donna, che al momento del fatto si trovava in casa sua, è caduta e la cannuccia le è entrata nell’occhio sinistro, causando una lesione cerebrale fatale.

Elena, che aveva alle spalle un passato da fantina, era particolarmente predisposta alle cadute in quanto, in gioventù, aveva avuto un incidente che l’aveva resa inclinea ai collassi a causa del dolore causato dalle lesioni alla colonna vertebrale.

Come rivelato dalla sua compagna ai giornali poco dopo la tragedia, la donna è stata subito trasportata in ospedale. A causa della grave lesione sopra descritta, è spirata il giorno dopo. Ai tempi, i medici della struttura presso la quale ha vissuto le sue ultime ore affermarono di non aver mai visto un caso del genere e che si trattava di una situazione molto rara.

Secondo fonti accreditate, nei mesi precedenti la sua morte Elena aveva sviluppato una dipendenza dall’alcol. Nonostante questo, i medici che hanno eseguito l’autopsia sul suo corpo hanno affermato di non averne trovato tracce. Per questo motivo, hanno affermato che l’intossicazione non poteva essere considerata come una causa della caduta.

A seguito della morte di Elena, come rivelato sulle colonne dell’Indipendent, il coroner Brendan Allen ha messo in guarda sui pericoli delle cannucce di metallo, specificando che, se si cade male su una di esse, il rischio di lesioni gravi è più che concreto.

