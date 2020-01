Donna che mangia un pipistrello: video shock dalla Cina

Sta facendo il giro del web negli ultimi giorni un filmato che mostra una donna cinese intenta a mangiare un pipistrello in un elegante ristorante del Paese. Il video, diventato virale, ha rappresentato terreno fertile per un’ipotesi molto particolare, ossia il collegamento tra i mammiferi volanti in questione e il terribile coronavirus che, dalla fine del 2019, sta facendo preoccupare la Cina e non solo.

Un’emergenza sanitaria con ancora tanti punti interrogativi

Quella del coronavirus cinese è un’emergenza sanitaria con ancora tanti punti interrogativi. Gli esperti, che nei giorni scorsi hanno aumentato il livello di rischio da lieve a moderato, temono ora che si sia diffuso a partire dai serpenti e dai pipistrelli.

Uno tra i più importanti virologi cinesi, professionista che ha contribuito a debellare l’epidemia di SARS all’inizio degli anni 2000, ha recentemente avvertito che questa nuova epidemia potrebbe portare a focolai dieci volte superiori per numero di morti rispetto all’epidemia sanitaria di 17 anni fa.

Pipistrelli: il loro ruolo nella medicina tradizionale cinese

I pipistrelli sono molto utilizzati nella medicina tradizionale cinese. Secondo le teorie del trattato medico cinese Beng Cao Gang Mu, le loro feci sarebbero utili per la cura di diverse patologie, a cominciare da quelle che colpiscono gli occhi.

Altri dettagli sul video

Il video, diventato rapidamente popolare su Weibo (il motore di ricerca autorizzato nella Repubblica Popolare Cinese), mostra una donna giovane che, vestita con un abito leggero a fiori, mangia un pipistrello partendo dalle ali.

In sottofondo si può sentire la voce di un uomo che, rivolgendosi a lei, le dice di mangiare le carne e non le ali. Nel video si vede il corpo del pipistrello immerso ina ciotola a sua volta riempita con della zuppa. Inoltre, si sente l’uomo sopra ricordato consigliare alla donna di mangiare la carne sulla schiena.

Questo contenuto non è l’unico video che sta facendo scalpore in merito al coronavirus. Degno di nota è anche quello divulgato su Twitter dal blogger Chen Qiushi, che mostra un pipistrello cotto e con un ghigno fermo per sempre sulla bocca adagiato su una ciotola di brodo.

Entrambi i video non sono verificati e testate autorevoli come il Daily Mail hanno contattato chi li ha divulgati per chiedere delucidazioni. Nel frattempo, come ricordato ieri, una terza città è stata messa in quarantena nella lotta contro un virus che per ora ha provocato la morte di 25 persone e ne ha colpito centinaia, portando all’annullamento di centinaia di eventi per il capodanno lunare di Pechino.

