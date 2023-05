Dormire in un faro: il sogno di ogni viaggiatore diventa finalmente realtà con questi soggiorni esclusivi!

Chi non ha mai pensato di dormire in un faro? Beh, adesso che ti ci abbiamo fatto pensare, anche tu! Si tratta sicuramente di un’esperienza insolita che probabilmente quasi nessuno che conosci ha fatto nella vita. C’è chi sogna da sempre di poter avere un soggiorno simile e speciale come questo. Si tratta, in fin dei conti, di una “casa sul mare” che da sempre suscita il fascino di un luogo solitario e sicuro. Ci sono pochi fari al mondo che possono davvero ospitare delle persone per dormirci, quindi prendi nota e guarda che incredibili posti possono ospitare te e le persone in tua compagnia.

I fari hanno una sorta di fascino senza tempo, sono un principio “antico” di orientamento dal mare e hanno aiutato migliaia e migliaia di marinai nella storia. Alcuni tipi di fari sono antecedenti all’Anno Zero. L’esempio più noto è quello di Alessandria d’Egitto, tral’altro una delle sette meraviglie del mondo. Molti di quelli che oggi sopravvivono e che possiamo vedere risalgono all’epoca moderna, dal 18esimo al 19esimo secolo, e molti sono inutilizzati.

Alcuni fari sono diventati strutture dove si può soggiornare una notte. Un tempo abitati dal solo guardiano del faro e dalle loro famiglie, da restaurati e trasformati in hotel, oggi sono in grado di garantire soggiorni mozzafiato ed esclusivi. In Italia abbiamo qualche esempio del genere, per fortuna, come un faro-hotel in Sardegna.

Si trova a Cagliari a Capo di Spartivento. La struttura risale al 1856 e la sua storia è da sola affascinante: fu occupato dai nazisti, e rimasto abbandonato per decenni è stato recuperato e riqualificato con tanto di disponibilità di alcune suite di lusso. Una notte può costare dai 500 euro in su. Non si tratta di un luogo davvero “per tutti” ma senza dubbio speciale come pochi al mondo.

Il Resort Faro di Punta Fenaio è un’oasi di tranquillità sull’Isola del Giglio. La vista mozzafiato è resa ancora più ricca dalla presenza dei delfini e dei gabbiani. Il faro è stato ristrutturato con cura, il ristorante offre piatti ricercati e il panorama dalla colazione fino alla notte è qualcosa di spettacolare. Colazione, pranzo e cena all’aperto guardando all’orizzonte la vicina Isola di Montecristo e l’Isola d’Elba.

Altri bellissimi fari in cui poter soggiornare si trovano, chiaramente, anche fuori dal nostro Paese, per esempio in Croazia. Si chiama faro di Palagruza e si trova nell’omonimo arcipelago. Nella struttura vivono due guardiani, ma ci sono alcune stanze aperte ai turisti per un soggiorno unico e decisamente diverso da ogni altro.