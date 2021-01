Dottoressa piemontese: “Non ricevo pazienti vaccinati”

Una dottoressa che opera in provincia di Novara, in Piemonte, che si definisce «massofisioterapista naturopata» sui social media ha scritto: «Non ricevo pazienti vaccinati».

«Ogni appuntamento preso presso il mio studio – ha affermato – sarà accompagnato da una vostra dichiarazione firmata che non avete ricevuto il vaccino Covid-19. Coloro che faranno il vaccino devono calcolare 42 giorni di quarantena prima di potere avere un appuntamento. Non faroò nessuna eccezione né in studio né a domicilio».

«Mi scuso anticipatamente – ha proseguito – ma questo è estremamente necessario sia per me che per tutti i miei pazienti che non intendono vaccinarsi. Ricordo che chi farà il vaccino covid-19 è contagioso per 42 giorni dalla prima somministrazione».

Il suo messaggio ha ricevuto l’approvazione di numerosi No Vax, che la massofisioterapista ha ringraziato con un apposito post: «Io non indietreggio mai. Porterò avanti le mie ragioni che sono anche le vostre».

Mauro Simonetti, presidente della commissione di albo dei Fisioterapisti di Novara, ha affermato: «Ritengo sia gravissimo, in un momento come questo, lasciare spazio a dichiarazioni contro i vaccini che non hanno nessuna, e specifico nessuna, validità scientifica». Simonetti ha rimarcato che la donna non è una fisioterapista, sottolineando che la figura di massofisioterapista «è completamente differente e non va assolutamente confusa».

