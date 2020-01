Dove finiscono i cani di Striscia La Notizia?

Che vita da cani. Una espressione per dire di fare una brutta vita, impossibile da affrontare, fatta di sofferenza e povertà. Ma, come al solito, tutto dipende dalle situazioni.

Perché una cosa è fare una vita da cane per strada alla ricerca di cibo e carezze come Vagabondo di Lilly e il Vagabondo, un’altra cosa è essere il cane di una persona famosa. Seguito, sempre coccolato e mai abbandonato.

Famosi sono i cani della regina Elisabetta, dove bisogna distinguere quelli da passeggio da quelli utilizzati per la caccia alla volpe. Poi ci sono i cani dei potenti. È tipico, spesso, per un primo ministro, anche per avvicinarsi al popolo, farsi vedere nella vita familiare con al fianco il proprio cane. Famosi con Silvio Berlusconi furono Dudu e la fidanzata che venne ribattezzata, senza troppa fantasia ‘dudina’.

Poi ci sono altri cani serviti e riveriti e che non bisogna mai perdere d’occhio, che sono i cani dei programmi televisivi. E la televisione italiana in questi anni ne ha propinati tanti ai nostri occhi.

D’altra parte è una regola televisiva nota che l’apparire di un cane in televisione porta a un aumento automatico dell’ascolto dal 3 al 5%. Vuoi per la tenerezza che fanno, in particolare da cuccioli, vuoi perché piacciono ai bambini, i cani in televisione sono la controparte ai gattini di internet. Lo aveva capito benissimo Renzo Arbore, che in Indietro tutta accompagnava Riccardino, cioè il finto studente Mario Marenco a un cane indisciplinato che si chiamava Fiocco. Erano gli anni Ottanta e tanta gente decise di chiamare così quella generazione di animali.

Lo sa bene Antonio Ricci, che da anni a Striscia la Notizia, alterna i servizi, con la presenza di cani. Inizialmente fu per compiacere Enzo Iacchetti, che portava in studio il suo. Poi, numerosi cani hanno cominciato ad alternarsi in studio.

Ma che fine fanno poi questi animali? Lo ha detto la stessa pagina di Striscia la Notizia che su Internet ha chiarito tutto. Ecco la spiegazione: «Per settimane hanno fatto parte della nostra famiglia ed è sempre stato difficile vederli andare via, ma abbiamo sempre fatto in modo che fossero in buone mani. Per tutta la durata del programma il cagnolino è affidato alle cure di un addestratore, che se ne occupa e si preoccupa che arrivi puntuale per la registrazione (il che significa abbastanza in anticipo da superare indenne tutti i giochi e le coccole con tutte le persone che lavorano dietro le quinte di Striscia. E siamo in tanti)».

Donald, Fake, Castagna, Nebbia e tutti gli altri, sono diventati grandi e sono stati affidati a dei bravi padroni che se ne prendono cura.

