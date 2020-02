Dove vive Diletta Leotta? Ecco la sua fantastica casa!

La co-conduttrice di Sanremo 2020 a fianco di Amadeus e Rula Jebreal, Diletta Leotta, vive in un bellissimo attico su due livelli in centro a Milano. E’ nella capitale lombarda, infatti, che Diletta passa la maggior parte del suo tempo quando non è impegnata in trasferte lavorative o in conduzioni di kermesse canore come ad esempio il 70esimo festival della Canzone Italiana. Scopriamo insieme dove si riposa la fidanzata di Daniele Scardina, quando non è impegnata in giro per l’Italia.

Il Salone

Grazie ad alcune sue foto pubblicate sul social network Instagram possiamo subito notare che il salone di casa di Diletta è occupato per la maggior parte da un divano dai colori chiari, posizionato difronte un mobiletto porta tv, anch’esso bianco. Sopra la televisione è facile osservare la collezione privata di Tapiri, le famose statuette consegnate dall’inviato Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Sono ben 4 i tapiri che Diletta tiene esposti sopra una delle mensole in salone. Alla sinistra del divano Diletta ama tenere le sue borse. Rossa, nera o bordeaux… il colore giusto per ogni occasione. Il parquet da un tocco di classe alla sala.

La Cucina

Una delle zone più importanti della casa è sicuramente la cucina. Diletta è una sportiva che ama tenersi in forma e mangiare bene. Quando è in casa ama prepararsi delle pietanze nella sua splendida cucina che si espande su tutta la parete. Il piano cottura abbastanza grande affianca il lavello. Il tutto è decorato con alcune piante che aiutano a dare un tocco naturalistico all’intero appartamento. In questa foto è presente anche la mamma di Diletta intenta nell’insegnare alla figlia qualche pietanza.

La camera da letto

Come lei stessa ha più volte dichiarato, Diletta ama tornare a casa stanca dal lavoro e indossare finalmente il pigiama. Immagino che questo sia un desiderio comune anche a molti di coloro che ci stanno leggendo. La nostra Diletta però può tuffarsi nel suo letto matrimoniale posto nella sua stanza da letto. Grigio e bianco sono i colori dominanti dell’ambiente circostante. Un bel quadro posto sopra la testiera del letto da alla camera un tocco artistico che non guasta mai.

E’ evidente quindi come L’appartamento di Diletta predilige i colori chiari e semplici. Il suo stile minimal è presente in ogni ambiente della casa e rispecchia sicuramente il carattere solare della conduttrice televisiva.

La ristrutturazione

Diletta Leotta ha decisamente buon gusto. Lo dimostra questo video in cui partecipa alla ristrutturazione di un immobile acquistato a Milano da parte dell’architetto Alberto Vanin. Diletta ama vivere in case moderne e di tendenza. Ama ospitare amici e familiari e predilige l’open space rispetto agli ambienti separati. Dalle parole della conduttrice è facile notare come le dimensioni del bagno siano di fondamentale importanza per lei. Il suo desiderio di avere un bagno abbastanza capiente è sicuramente giustificato dalla necessità di essere sempre al top per i suoi impegni lavorativi.

