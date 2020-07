Martedì scorso, in un quartiere di Grenoble, è stata sfiorata la tragedia. In un appartamento della zona nota con il nome di Villeneuve, è infatti scoppiato un incendio. In quel momento, soli in casa c’erano due fratellini di 3 e 10 anni, che hanno fatto una scelta estrema per salvarsi la vita.

I piccoli, infatti, hanno fatto un salto di oltre 10 metri, cadendo tra le braccia dei passanti che, nel frattempo, avevano creato un vero e proprio ‘cordone di salvezza’ in strada con lo scopo di evitare il peggio.

La scelta estrema

Man mano che il fumo nero ha cominciato a farsi più denso, i due bimbi non hanno avuto più scelta. Il fratello maggiore ha preso quello più piccolo e lo ha tenuto sospeso in aria, lanciandolo successivamente verso i passanti.

La scena, a dir poco spettacolare, è stata fermata per sempre in un video da un cittadino del centro urbano francese. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno riferito che i due bambini sono riusciti a fuggire incolumi dall’appartamento. Nonostante questo, sono stati comunque portati all’ospedale con lo scopo di testare le loro condizioni dopo l’inalazione di fumo. Tra le persone che si sono prodigate per salvarli, due uomini sono stati portati in ospedale con sospette fratture all’avambraccio.

