È morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento

Addio a Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice, nata a Firenze il 19 giugno del 1950. Ne ha dato notizia Dario Argento, con cui la donna ha avuto un sodalizio durato molti anni.

I due si erano conosciuti nel 1974, quando Nicolodi aveva già lavorato con Elio Petri, durante il casting di Profondo Rosso, film cult. Dalla loro relazione, nel 1975, nacque l’attrice Asia Argento, che ha reso Nicolodi nonna di due nipoti nati nel 2001 e nel 2008.

Daria Nicolodi ha collaborato con Dario Argento anche in altri film: da Profondo Rosso a Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982), Phenomena (1984), Opera (1987)

Su Instagram Asia Argento ha scritto: «Riposa in pace mamma adorata, ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria».

