È morta l’attrice Franca Valeri, aveva compiuto 100 anni da poco

È morta Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio scorso.

Franca Valeri, che viveva a Trevignano Romano, si è spenta questa mattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondata dall’affetto della famiglia.

Franca Valeri è il nome d’arte di Alma Franca Maria Norsa, figlia di padre di religione ebraica e madre cattolica.

Tantissimi i film interpretati dall’attrice, tra cui Il segno di Venere (con Sophia Loren), Il vedovo (a fianco di Alberto Sordi) e Piccola posta (sempre con Alberto Sordi).

È stata anche attrice in molte opere teatrali, come Lina e il cavaliere e Le Catacombe, e ha partecipato a numerosi programmi in televisione come Studio Uno e Sabato Sera.

È stata la prima vera ttrice comica in Italia.