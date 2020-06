È morta Taryn, la sorella di Romina Power

Grave lutto per Romina Power. La cantante ha annunciato su Instagram la scomparsa della sorella, all’età di 66 anni: «Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin, circondata dai suoi quattro figli ed i suoi quattro nipoti dopo aver com battuto una battaglia di un anno e mezzo contro la leucemia», ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:57 PDT

E ancora: “Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 1:00 PDT

Quando Romina aveva 4 anni e Taryn 2, i genitori si separarono e le bambine andarono a vivere con la nonna in Messico. Tre anni più tardi Romina e Taryn rimasero orfane del padre e vissero qualche anno tra la Spagna e la Francia. Le due sorelle si separarono quando Romina Power si trasferì in Italia per cantare e recitare. Nel 1975, invece, Taryn si trasferì definitivamente negli USA e, negli anni 90, visse in una fattoria in una riserva indiana del Wisconsin dove si dedicò al ruolo di insegnante per ragazzi disabili.