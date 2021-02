È morto Dustin Diamond, Screech di Bayside School

È morto, all’età di 44 anni, l’attore Dustin Diamond, noto per il ruolo di Screech nella sitcom televisiva di successo degli anni 89 – 1993 Saved By the Bell, in Italia conosciuta con il nome di Bayside School.

Diamond è morto lunedì dopo una battaglia di tre settimane contro un carcinoma. L’agente dell’attore, Roger Paul, ha affermato: «Dustin non ha sofferto».

Dopo il successo della serie, Diamond ha ripreso il suo ruolo negli spinoff tra cui Saved by the Bell: The College Years e Saved by the Bell: The New Class. Ha pubblicato anche un libro di memorie, il dietro le quinte della serie TV nel 2009.

Bayside School andò in onda dal 1989 al 1993. Il resto del cast: Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen (vista anche in Beverly Hills 90210) e Mark-Paul Gosselaar.

Diamon ha recitato anche in altri prodotti televisivi, come Celebrity Fit Club, The Weakest Link e Celebrity Boxing 2.

Diamond è stata citato più volte in tribunale per tasse non pagate e in procedimenti di pignoramento per mancati pagamenti del mutuo. Nel 2015 è stato condannato a quattro mesi di carcere per la sua parte a una rissa con accoltellamento in un bar del Wisconsin.

Il manager Paul ha scritto: «Dustin era divertente e vivace, la cui passione più grande era far ridere gli altri. È stato in grado di percepire e sentire le emozioni degli altri a tal punto che è stato in grado di trasmetterle: una forza e un difetto, tutto in uno».

