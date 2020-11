È morto Gigi Proietti. Oggi, lunedì 2 novembre, l’attore avrebbe compiuto 80 anni. Era ricoverato nella clinica privata Villa Margherita a Roma da due settimane per problemi cardiaci.

La famigia ha annunciato così la scomparsa del grande attore romano: «Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie».

Gigi Proietti era ricoverato in clinica da qualche giorno perché non si sentiva molto bene e stava facendo accertamenti per uno stato di affaticamento. Poi nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto un malore, uno scompenso cardiaco ed era stato spostato in terapia intensiva.

