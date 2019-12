Ecco a quanto ammonta il Primo Premio della Lotteria Italia 2020

Come è consuetudine, ogni inizio anno, torna il classico appuntamento con la Lotteria Italia. L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 avverrà il 6 Gennaio nel giorno della Befana all’interno della popolare trasmissione “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” che andrà in onda su Rai1 alle ore 20.35.

Sara Amadeus, nel corso della trasmissione, a rivelare i numeri esatti che porteranno alla vittoria il fortunato vincitore che porterà a casa un premio di ben 5 milioni di euro.

Biglietti Lotteria Italia 2020: Come partecipare

Il costo di ogni singolo biglietto è di 5€. Il biglietto può essere acquistato sia su internet che nei punti vendita Lottomatica come edicole, tabaccherie o ricevitorie. Quest’anno, inoltre, nella grafica del biglietto, troverai la celebrazione dei 50 anni dallo sbarco sulla luna.

Saranno ben 10 milioni i biglietti messi in vendita, suddivisi in venti serie da 500.000 biglietti ciascuna secondo le 21 lettere dell’alfabeto.

Per verificare la vincita bisognerà controllare il numero di serie del biglietto e consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o il sito ufficiale della Lotteria Italia. Anche CronacaSocial pubblicherà tempestivamente un articolo in cui verranno rivelati i numeri vincenti.

Inoltre, potrai verificare o acquistare il biglietto anche sull’app My Lotteries, dove potrai controllare direttamente dallo smartphone se hai vinto uno dei premi della Lotteria Italia 2020! L’app è disponibile anche su Google Play o AppStore.

Se sarai uno dei fortunati a vincere uno dei montepremi messi in palio, ricorda che hai a disposizione 180 giorni per richiedere la vincita. Dopo questo lasso di tempo i soldi torneranno nelle casse dello stato.

Il vincitore dovrà presentarsi fisicamente con il biglietto integro e ovviamente originale presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma oppure spedire il biglietto (a proprio rischio e pericolo) presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, indicando le proprie generalità, indirizzo, e modalità di pagamento scelta, se assegno circolare o bonifico bancario o postale oppure ancora potrà recarsi presso uno sportello Intesa Sanpaolo che invierà il biglietto agli uffici competenti.

Secondo alcune stime rilasciate da Agipronews i biglietti venduti sarebbero di circa 7 milioni e l’incasso generato ammonta a circa 35 milioni di euro. Sono tantissime dunque le persone alla caccia del biglietto fortunato che potrà far cambiare vita.

Curiosità sui vincitori delle lotterie

Fa discutere però una notizia confermata da alcuni scienziati che afferma come 9 persone su 10, dopo aver vinto una grossa somma, tornano “povere” nel giro di poco tempo.

La causa sarebbe da attribuire all’importanza che il vincitore da a quei soldi “piovuti dal cielo”. In sostanza, si è più avvezzi a spendere soldi arrivati per caso senza pensare a come gestirli o a come investirli.

Inoltre, il premio nobel Daniel Kahnermann ha dimostrato come i vincitori delle lotterie, dopo aver incassato il premio, si convincano automaticamente di essere consacrati alla prosperità perpetua, pensando che la fortuna non li possa più abbandonare.

