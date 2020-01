Ecco chi è Sara Croce la nuova “Bonas” di Avanti un altro! Fidanzato, età e altezza

E’ appena iniziata la 9° stagione di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis in onda sulle reti Mediaset. Nel corso degli anni si sono succedute varie figure femminili al fianco del conduttore e quest’anno dopo Paola Caruso, Laura Cremaschi e Giada Papetti è la volta della bellissima Sara Croce.

Sara Croce, 1,82m di altezza ha 21 anni ed è nata a Garlasco in provincia di Pavia. Il suo viso angelico non è nuovo al piccolo schermo. La bella Sara, infatti ha già ammaliato il pubblico partecipando alla trasmissione Ciao Darwin, condotta sempre da Paolo Bonolis con l’assistenza di Luca Laurenti, nel ruolo di Madre Natura. Inoltre, ricorderete sicuramente, la sua comparsa a Miss Italia nel 2017.

La showgirl pavese è appassionata di sport, in particolare di equitazione. In passato è stata fidanzata con l’ex tronista Andrea Damante, ex fidanzato della social influencer Giulia de Lellis. Al momento la bella Sara sembra essere single.

Sara si è diplomata al Liceo di Scienza Applicata presso l’Istituto Maserati di Voghera e attualmente sta frequentando la facoltà di Comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano. Grazie alla sua somiglianza ad Eva Kant, partner di Diabolik, è stata selezionata per la mostra Diabolika a Bergamo.

Nel suo profilo Instagram la giovane ha manifestato tutta la sua felicità per essere stata scelta come Bonas nella trasmissione di Canale 5. La Trasmissione del Biscione potrà sicuramente darle la notorietà che le serve per entrare in modo costante nel piccolo schermo. La sua prorompente fisicità è perfetta per il ruolo di Bonas. Sara, infatti, ha già attirato le attenzione del pubblico maschile amante della trasmissione.

Il Profilo Instagram di Sara Croce al momento conta 429 mila followers ma siamo sicuri che durante il corso della trasmissione il numero di coloro che la seguiranno sui social salirà inesorabilmente. Le foto del suo profilo meritano decisamente di essere osservate e la bella showgirl non fa nulla per nascondere le sue prorompenti curve. Auguriamo a Sara un caloroso in bocca al lupo per questa nuova emozionante avventura.

