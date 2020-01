Ecco con chi ha trascorso le vacanze Maria Elena Boschi

Il tempo delle vacanze è quasi terminato e i vip condividono sui social gli ultimi scatti delle loro avventure intercontinentali come, l’avvocato e Presidente dei Deputati di ItaliaViva, Maria Elena Boschi.

L’affascinante deputata, ha trascorso i suoi ultimi giorni di relax in Oman, in compagnia degli amici di sempre e del fratello Pierfrancesco. Tra mare e deserto, il gruppo ha trovato un fantastico modo per festeggiare il nuovo anno e incamerare l’energia necessaria per ricominciare ad affrontare la vita di tutti i giorni, che nel caso della Boschi, sarà piena di nuove sfide.

Dalle foto che l’ex ministro del governo Renzi ha condiviso nel suo profilo Instagram, si nota subito la naturalezza e la semplicità, che caratterizzano lei e il suo viso. Truccata solo con il suo dolce sorriso, indossando una semplice maglietta e dei jeans, la deputata ci ha insegnato quanto sia importante stare bene con se stessi, circondandosi delle persone giuste e assaporando ciò che il mondo di offre. Come le bellezze che regala l’Oman, un paese delle Penisola Araba, caratterizzato da enormi deserti e oasi, che sorgono nelle vicinanze dei fiumi e antichi villaggi che sorgono sulle montagne…un paradiso per chi ama questi tipi di paesaggi.

Mentre la Boschi ha approfittato di questi momenti di relax per ricaricare le batterie, le sue foto sono state attaccate dagli haters che non hanno visto di buon occhio questa vacanza, criticando la scelta poco “umile” della sua meta. Per fortuna la deputata è circondata anche da molti lovers che sono pronti a prendere le sue difese ed a inondarla di complimenti sulla sua bellezza, ma anche sul suo lavoro.

Sappiamo benissimo quanto Maria Elena Boschi sia molto riservata sulla sua vita sentimentale, in passato, infatti, dichiarò di aver avuto un “amore importante” che è riuscita abilmente a nascondere agli occhi dei giornalisti. Però ci poniamo ugualmente una domanda: tra i suoi compagni di avventura, ci sarà anche una persona che ha fatto breccia nel suo cuore?

