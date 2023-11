Ecco il materiale più costoso sul Pianeta, è 25 miliardi di dollari al milligrammo

La loro rarità consente di dare a certi materiali dei valori astronomici, ben al di là di ogni immaginazione. Il valore di un bene, d’altronde, si basa sulla sua scarsità sul Pianeta. Quindi, meno quel materiale è recuperabile o rintracciabile, e più vale quel bene. Ci sono anche materiali che, proprio per via degli anni di ricerche e sperimentazioni, rappresentano il culmine dell’innovazione e della tecnologia, e sono difficilissimi da produrre o riprodurre. Non stiamo parlando dell’oro, del diamante o di metallo prezioso, ma di un composto.

Ebbene, parliamo dell’antimateria. Si tratta dell’opposto della materia che conosciamo, composta da antiparticelle con cariche opposte a quelle normali. Manipolarle e organizzarle richiede una delle sfide più grandi e costose della fisica moderna. Produrre solo un milligrammo di positroni, una delle antiparticelle, potrebbe costare anche 25 miliardi di dollari.

Viene richiesta, infatti, una complessità e una precisione incredibile per creare e mantenere l’antimateria. D’altronde, si annienta non appena entra in contatto con la materia normale del nostro Pianeta. Il risultato è un rilascio importantissimo di energia.

La ricerca sull’antimateria offre comunque potenzialità rivoluzionarie. Le applicazioni vanno dalla medicina, con la tomografia a emissione di positroni, a possibili future fonti di energia. Forse sarà possibile svelare anche i misteri più profondi dell’universo, come le cause dell’espansione dell’universo.

Proprio per la difficoltà e il lavoro immenso dietro la sua produzione, l’antimateria si rivela come un vero e proprio tesoro della scienza, un materiale prezioso non per il suo valore monetario, ma per ciò che può portare con sé per il futuro della conoscenza umana.

Nonostante il costo proibitivo, l’investimento nella ricerca sull’antimateria sta ricevendo grande attenzione e studi per portare a nuovi passi importanti per la scienza e, quindi, per l’umanità. Ecco allora che l’antimateria costituisce il bene più prezioso sul Pianeta perché, anche pochissime particelle possono dare grandi risposte e incredibili applicazioni pratiche.