Eclissi totale di Sole, ecco tutte le date utili da segnare

È passato un po’ di tempo dall’ultima eclissi totale. Era l’11 Agosto 1999. Un evento che ha tenuto milioni di persone col naso all’insù e con i classici occhialini rettangolari scuri. Dopo tantissimi anni tornerà ad essere visibile anche dall’Italia una bellissima eclissi totale di sole. Non solo sarà visibile, c’è anche una bella notizia per tutti gli appassionati: le eclissi di sole saranno addirittura due in “poco” tempo.

Che evento ci troveremo davanti? Per chi non l’ha mai vista o per chi semplicemente non lo sapesse, un’eclissi solare è causata dall’oscuramento, visto dalla Terra, dell’intero disco solare da parte della Luna. Avviene proprio quando la Luna è in fase di Luna Nuova. Si tratta, come avrete capito, di un fenomeno piuttosto raro. Sole, Luna e Terra devono essere perfettamente allineati nell’ordine appena enunciato. Tutto questo è possibile solo quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, incrocia quest’ultima in un punto detto nodo.

Quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l’ombra lunare passa sulla superficie terrestre e si ha un’eclissi solare. La Luna, a questo punto, può causare due differenti eclissi. Eclissi anulare, ovvero quando la Luna si trova nella parte dell’orbita più lontana dalla Terra e il suo disco non copre del tutto il sole. Eclissi totale, quella di cui parleremo, che si ha quando il disco lunare copre totalmente il disco solare. Questa, inoltre, si verifica solo in un ben determinato luogo. Altre angolazioni offriranno un’altra visione,

Ecco le date che sicuramente dovete appuntare. La prima copertura totale sarà il 12 Agosto 2026.

In Italia il sole si coprirà addirittura del 90% in Valle d’Aosta e Piemonte, mentre a Firenze e a Roma del 50%, con un oscuramento inferiore sul resto del Sud. L’eclissi invece sarà totale in Spagna. La seconda data è il 2 Agosto 2027. Le zone in cui il sole si coprirà maggiormente si troveranno nell’Italia meridionale, in Portogallo e ancora sulla Spagna. In Italia soltanto l’isola di Lampedusa vedrà una copertura totale del sole (100%).