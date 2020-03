Il caso Favoloso, che sta dominando da mesi i salotti Mediaset, si è arricchito di un nuovo tassello. Stiamo ovviamente parlando della love story tra l’imprenditore campano ex di Nina Moric ed Elena Morali. Le opinioni su questa liaison sono contrastanti. Secondo Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso e più volte ospite della D’Urso in questi mesi, tra il figlio e l’ex Pupa, appena rientrati da una fuga romantica in Libano, sarebbe scattata una vera e propria scintilla.

I due, ovviamente, non mancano di mostrarsi assieme sui social. Il loro legame ha raccolto commenti favorevoli da parte di Nina Moric. La ex di Fabrizio Corona, ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, ha definito la Morali e l’uomo che per cinque anni è stato il suo compagno una bella coppia.

“Stanno bene insieme… io soltanto mi auguro che lui stia lontano dalla mia famiglia”: queste le parole della modella 43enne che, in questi mesi, ha lanciato a Luigi Mario Favoloso delle accuse pesantissime. C’è chi, però, ha fatto sorgere qualche dubbio in merito alla veridicità di questo nuovo amore di Luigi Mario Favoloso.

La love story tra Favoloso e la Morali è falsa?

A insinuare qualche dubbio in merito all’effettiva veridicità della love story tra la Morali e Favoloso ci ha pensato Daniele Di Lorenzo, ex della Morali e parte di un triangolo amoroso nel quale era coinvolto anche il comico Gianluca Fubelli “Scintilla”.

Di Lorenzo, che secondo quanto raccontato dalla Morali le avrebbe fatto la fatidica proposta, nel corso di un’ospitata a Pomeriggio Cinque ha parlato di finto gossip da parte dei due. Questo punto di vista è condiviso anche da Barbara D’Urso, che ha ventilato la possibilità di uno stratagemma di Favoloso per fare ingelosire Nina Moric. Come già detto, sia la modella croata sia la madre di Favoloso sono concordi sul fatto che il rapporto tra l’imprenditore campano e la bionda non sia un fake, ma il frutto di un colpo di fulmine in piena regola.

