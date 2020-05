Elena Santarelli a pranzo con i genitori senza le mascherine: scoppia la polemica

Elena Santarelli, come moltissimi italiani all’inizio della fase 2, ha deciso di andare a trovare i genitori che non vedeva da tempo. I contenuti pubblicati dalla showgirl laziale sui social hanno però fatto scattare la polemica in merito alla modalità con cui l’incontro è avvenuto.

Elena Santarelli: a pranzo con i genitori senza mascherine

Elena Santarelli, che ha un profilo Instagram molto seguito, ha pubblicato, lunedì 4 maggio, alcune foto di un pranzo con i genitori. I tre, opportunamente distanziati a tavola, non indossano le mascherine.

La cosa non è piaciuta ai numerosi follower della moglie di Bernardo Corradi, che hanno fatto notare non solo l’assenza di dispositivi di protezione, ma anche l’impossibilità, almeno per ora, di organizzare pranzi di famiglia.

Le risposte della Santarelli – oggi non più visibili in quanto la showgirl ha chiuso la possibilità di commentare i contenuti del profilo – non si sono fatte attendere. La showgirl, classe 1981, ha specificato di informarsi da fonti ufficiali, ossia il sito del governo, e di aver fatto fatica a non abbracciare i suoi genitori.

Ha altresì affermato che se ha sbagliato chiederà perdono, ma che non pensa di averlo fatto. Nelle risposte date alle persone che hanno commentato le sue foto, ha precisato di aver misurato anche la distanza tra una seduta e l’altra.

“In tanti avete rotto le p****”: queste le parole con cui la Santarelli ha chiuso le risposte ai commenti alle sue foto social, che sono due e ritraggono lei e i genitori in uno spazio aperto con le mascherine – la coppia è seduta su una panchina mentre la showgirl è in piedi per scattare il selfie – e la famiglia a tavola davanti a un ‘amaro’ piatto di pasta.

