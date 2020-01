Eleonora Daniele è incinta e aspetta una bambina: “Si chiamerà così”

Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Storie italiane (Raiuno), che nel settembre scorso si è sposata a Roma con Giulio Tassoni, lo ha annunciato commossa a fine trasmissione, svelando che avrà una bambina e che la chiamerà Carlotta. Sui social, dove da tempo si rincorrevano voci sulla gravidanza, la notizia è già diventata virale.

La conduttrice ha spiegato che, come nel celebre film di Mario Monicelli, si augurava un Speriamo che sia femmina: «Nella mia trasmissione combatto tutti i giorni per le donne ed è una grande felicità che sia una bambina. L’ho sempre desiderata».

La scelta del nome si deve a una ragione affettiva: «Mia nonna materna che ho amato molto e dalla quale sono stata altrettanto amata si chiamava Carlotta. Chiamarla come lei è una maniera per restituire l’amore che ho ricevuto».

In questi giorni in cui sta per partire il Grande Fratello Vip e tanti ex concorrenti stanno tornando nella casa più spiata d’Italia, proprio Eleonora Daniele poteva essere una sorta di ‘concorrente rewind’. Già, perché non in tanti lo ricordano ma la Daniele ha esordito televisivamente al reality show di Canale 5, nella sua seconda edizione per l’esattezza, facendo girare la testa a un paio di uomini della casa con cui però non ebbe storie e arrivando fino alla decina puntata.

A eliminarla, probabilmente, il suo essere una persona estremamente algida, un atteggiamento di freddezza che continua a mantenere oggi. Non in molti ricordano la Daniele in un momento trasgressivo o di ‘scandalo’. Volendo fare un paragone con il calcio, è un po’ come quel calciatore che fa gol ma non riesce a entusiasmarti.

Per questo, forse, non ha mai avuto il diritto a una prima serata televisiva. Sta bene dove si trova: nelle fasce pomeridiane o mattutine dove la Tv è vista da chi si accontenta e dove all’apparenza può condurre chiunque.

E non che i bei programmi storici della Rai non manchino nel suo curriculum: da Unomattina a Telethon, passando per il Festival di Castrocaro. Eppure le manca quel ‘quid’ che ancora, a oltre 40 anni, non sembra averle fatto fare il passo nella prima fila del mondo dello spettacolo. Ma, magari, la svolta è dietro l’angolo… Glielo auguriamo!

