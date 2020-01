Eleonora Daniele ha pochi giorni fa annunciato, nel corso di una puntata di Storie Italiane, di essere in dolce attesa. Sui social le indiscrezioni si rincorrevano da tempo e lei stessa ha scelto di dare l’ufficialità, affermando di aspettare una bambina che si chiamerà Carlotta.

Fresca sposa di Giulio Tassoni, che l’ha portata all’altare pochi mesi fa dopo tanti anni di fidanzamento, il 12 gennaio la Daniele è stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In.

Eleonora Daniele: quando nascerà la bambina

La primogenita di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni nascerà a giugno. La conduttrice di Storie Italiane è raggiante e, come rivelato dalla padrona di casa di Domenica In tramite un filmato risalente a pochi mesi fa, ha deciso di dare alla piccola questo nome per omaggiare la nonna materna, alla quale era molto legata.

Durante l’intervista a Eleonora Daniele a Domenica In non sono mancati i momenti di commozione. La conduttrice, classe 1976, ha dichiarato di aver pensato per anni che non sarebbe mai riuscita ad avere un figlio. La vita l’ha però smentita e, subito dopo le nozze, è arrivata la lietissima novella.

Dopo un divertente anedotto relativo al recente matrimonio di Eleonora e Giulio Tassoni (nel corso del quale ha cantato Albano Carrisi), in studio è arrivato un mazzo di rose per la bionda conduttrice. Mittente? L’innamoratissimo marito che, a quanto pare, è molto premuroso.

La Daniele ha raccontato alla Venier che ogni sera parla alla pancia inscenando tenerissime conversazioni con la piccola. Ha altresì fornito alcuni dettagli su come ha scoperto della dolce attesa, ossia facendo, senza tante speranze, un test dopo un piccolo ritardo del ciclo.

La richiesta a sorpresa

L’ospitata di Eleonora Daniele a Domenica In, di base molto toccante, lo è diventata ancora di più nel momento in cui la conduttrice di Storie Italiane ha fatto alla Venier una proposta a sorpresa. Cosa le ha chiesto? Di fare da madrina al battesimo della piccola. Ovviamente la conduttrice veneta non ha trattenuto le lacrime e ha ringraziato la Daniele. Quest’ultiima ha successivamente sottolineato che i suoi parenti non vedono l’ora di conoscere la Venier.

Non c’è che dire: questa settimana è stata per Eleonora Daniele, che ha vissuto quattro anni fa l’immenso dolore della perdita del fratello autistico Luigi, di quattro anni più grande di lei, è stata a dir poco speciale per Eleonora Daniele che, splendida più che mai, si appresta a iniziare la meravigliosa avventura della maternità e ad accogliere la sua prima figlia.

