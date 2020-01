Eleonora Daniele presto mamma: “Perché mia figlia si chiamerà Carlotta”

Aspettando Carlotta. Chi è Carlotta? In questo momento la bambina in grembo più famosa d’Italia.

Ha deciso di chiamare così sua figlia Eleonora Daniele, la conduttrice televisiva che in questo momento è al centro del gossip. Nei giorni scorsi, infatti, ha annunciato in diretta che era incinta. Poi è stata ospite a Domenica In, dove ha proposto a Mara Venier di farle da madrina. Adesso ha confessato il nome di come si chiamerà: Carlotta. Dando così una doppia notizia, ovvero che sarà una femmina.

Momenti di grande felicità quindi per Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni, che è un imprenditore. Un uomo che, da quando ha scoperto che sarà padre, appare migliorato agli occhi della moglie: «È più contento lui, è diventato premuroso, più buono di prima». Non è tutto. Per ringraziare la moglie della notizia le ha regalato un immenso mazzo di rose. «Ogni sera parla con Carlotta e inizia a parlarle, le dice le cose più belle del mondo». I due, fidanzati dal 2003, si sono sposati lo scorso anno. Erano presenti numerosi vip.

Si sono cambiati i ruoli quindi per la conduttrice di Storie italiane, che un tempo intervistava e scopriva i pettegolezzi e le confessioni degli altri e che adesso si trova dall’altro lato della barricata, concedendo interviste e parlando di questa figlia che verrà.

Carlotta, quindi, come la nonna di Eleonora di cui ricorda: «L’ho amata moltissimo e ho pensato che se avessi avuto una figlia femmina l’avrei chiamata così, per restituirle un po’ d’amore. Forse era dentro di me, nella mia testa e nei miei sogni. Io ci avevo provato e mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita. Invece, dopo il matrimonio la magia. Si vede che Dio ha voluto così».

Una bimba fortunata quindi Carlotta, prossima a nascere, con una madre sulla cresta dell’onda televisiva e un padre che gestisce varie imprese. E quando litigherà con i genitori potrà rifugiarsi sotto l’immensa gonna di Mara Venier. Davvero una vita prossima ventura niente male. Non mancheranno le protezioni.

Soprattutto quello che stiamo vivendo mediaticamente è la vittoria di Eleonora Daniele, non cercata, non chiamata tra i partecipanti al Grande Fratello Vip – oggettivamente lei meritava più di tanti altri – eppure si parla più di lei delle persone nella casa. Con Eleonora vediamo così la dimostrazione che, se si lavora, ci si può rendere indipendenti da ciò che ti ha reso famoso.

