La storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, iniziata tra le mura del loft di Cinecittà diversi mesi fa, continua a tenere banco. I due, che si sono ormai da tempo rivisti dopo la quarantena trascorsa separati, sono più innamorati che mai.

Come ben sanno i fan del realirty condotto per uqesta edizione da Alfonso Signorini, la storia tra Paolo Ciavarro e l’ex moglie di Francesco Sarcina ha ricevuto il benestare dei genitori di lui, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L’attrice e regista ha recentemente detto la sua in merito alla ‘nuora’. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a Novella 2000, nel corso della quale ha parlato molto bene dell’amatissima fidanzata del suo secondo figli.

Eleonora Giorgi: “Clizia mi ricorda me”

Eleonora Giorgi ha speso parole molto belle per la fidanzata di suo figlio, confessando di essere rimasta colpita da lei da prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto, a detta della ex di Massimo Ciavarro, è iniziato grazie ai programmi di Barbara D’Urso, dove Clizia è stata spesso ospite.

“C’erano elementi in lei che mi hanno incuriosito: il candore, la forte intelligenza”: queste le parole di Eleonora Giorgi, la quale ha confidato di aver detto al figlio prima dell’ingresso nella casa che la ragazza gli sarebbe piaciuta perché simile a lei.

L'attrice e regista, considerata tra le donne più belle del cinema italiano, ha confessato di non essersi stupita quando ha visto nascere il loro amore e ha sottolineato che, pur non conoscendola bene, istintivamente Clizia le piace.

