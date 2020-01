Eleonora Pratelli, ecco chi è la moglie di Beppe Fiorello

Due sono gli attori che in questi anni hanno rappresentato e raccontato meglio gli eroi e gli antieroi del passato italiano. Al cinema è Francesco Favino, che al cinema ha portato le figure di Clay Ragazzoni in “Rush” di Ron Howard, poi di Tommaso Buscetta in “Il Traditore” di Marco Bellocchio, in questi giorni Bettino Craxi – che nella pellicola non è mai chiamato per nome, ma “Il presidente” – in “Hammamet” di Marco Bellocchio. L’altro grande narratore di grandi italiani, però nella fiction, è Beppe Fiorello. Che negli ultimi anni ci ha fatto conoscere su Raiuno le figure di Salvo D’acquisto, i giocatori del Grande Torino, Joe Petrosino, Giuseppe Moscati, Domenico Modugno e tanti altri. Ma Beppe, il fratello di Rosario, ha raccontato in fiction tante piccole storie vere di italiani meno conosciuti. La più recente è quella di “Il mondo sulle spalle”, storia di Enzo Muscia, attualmente cavaliere del lavoro, che da operaio si è trasformato in imprenditore, ipotecando la sua casa, rilanciando ‘azienda dove lavorava – che era destinata ad essere chiusa dalla gestione precedente – ed assumendo i suoi colleghi. La fiction, forte di un primo passaggio televisivo lo scorso febbraio di oltre 5 milioni e mezzo si spettatori, è stata riproposta oggi in tv.

Non è facile vivere con un attore amato dal pubblico e che spesso non è in casa per lavoro. Lo sa bene Eleonora Pratelli, ovvero la moglie di Beppe al suo fianco da 20 anni, con cui ha fatto due figli Anita e Nicola. °E che mestiere fa lei? Diciamo che è uno di quei lavori invisibili dal punto di vista pratico, visibilissimi nei risultati. Eleonora è un’imprenditrice, CEO di Suite19, agenzia specializzata in celebrities endorsement, ovvero luoghi che aiutano i vip a diventare famosi, mantenere una immagine e reggerla. La cosa più stupida? Non tutti sanno vestirsi bene, anche se vip. E che cci vuole? Ci pensa Eleonora con la sua squadra. Certo, resta tutto un po’ superficiale, ma se puoi fare della superficialità un modo per fare soldi, nessuno ti può rimproverare nulla.

Di sua moglie Beppe Racconta: “Fin dai tempi del nostro fidanzamento: per lei tutto è possibile, si può fare e si farà. E poi mette sempre gli altri al primo posto. È lei la mia spinta, io ho una visione più pessimistica della vita”. Insomma, la donna ideale per un artista che vede tutto a modo suo e che è capace di portare Beppe con i piedi per terra.

Per chi non riuscisse a vederla stasera, la fiction sarà disponibile su Raiplay.

LEGGI ANCHE: