Elettra Lamborghini: chi è, vita privata, Sanremo 2020, Instagram

Elettra Miura Lamborghini è una cantante, conduttrice, personaggio televisivo e influencer che parteciperà come concorrente a Sanremo 2020 con il brano Musica (e il Resto Scompare). Se vuoi scoprire qualche informazione sul suo percorso musicale e non solo, seguici nelle prossime righe.

Chi è Elettra Miura Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Figlia di Tonino Lamborghini, è nipote del creatore dell’omonima casa automobilistica, uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo.

Per quanto riguarda la sua carriera, ricordiamo che il grande pubblico ha iniziato a conoscerla attorno al 2015 grazie alla partecipazione a Chiambretti Night. L’anno successivo è la volta di Super Shore, reality internazionale tramite il quale si fa notare come personaggio schietto e spiritoso.

Sempre nel 2016, Elettra Miura Lamborghini consolida la sua fama in Italia partecipato al reality Riccanza. Assieme ad altri giovani rampolli di famiglie nobili o dell’alta borghesia – tra i concorrenti in questione spicca Tommaso Zorzi – Elettra mostra al pubblico di MTV i dietro le quinte della vita di una ventenne che, come da lei stessa dichiarato nel corso di un’intervista, non sa quante Lamborghini possiede.

La carriera televisiva della 25enne bolognese è stata caratterizzata anche dalla partecipazione alla versione spagnola del GF e a Geordie Shore nel Regno Unito. Protagonista di un calendario per Playboy, nel 2018 scala le classifiche con il singolo Pem Pem.

Da ricordare sono anche le esperienze televisive nella conduzione di Ex on the Beach. Elettra Lamborghini è stata pure giudice a The Voice of Italy nel corso dell’edizione che, nel medesimo ruolo, ha visto il suo futuro rivale all’Ariston Morgan.

LEGGI ANCHE: Levante pronta per il Festival di Sanremo 2020: ecco con quale canzone.

Vita sentimentale

Elettra Lamborghini ha avuto diversi flirt. Tra questi è possibile citare la liaison con Abraham Garcia Arevalo, suo compagno di avventura nel corso di Super Shore ed ex flirt di Giulia Salemi. La futura concorrente di Sanremo ha avuto relazioni anche con alcune donne (p.e. Marty McKenna).

A fine 2019 ha ufficializzato il suo fidanzamento con il dj olandese Afrojack. I due, che si sono conosciuti all’Home Festival di Treviso nel 2018, hanno annunciato la novità su Instagram.

Instagram

Elettra Lamborghini è presente su Instagram con un profilo seguito da più di 4 milioni di persone. Su questa vetrina social condivide sia aspetti della propria vita privata – vedi il paragrafo precedente – sia scatti legati all’ambito lavorativo. Il 14 gennaio ha per esempio annunciato su Instagram la conquista del disco d’oro per il suo primo album Twerking Queen. Nel medesimo post ha dichiarato di essere in procinto di prepararsi per Sanremo.

LEGGI ANCHE: Pomo d’Adamo, perché è presente negli uomini e non nelle donne?