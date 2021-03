Elettra Lamborghini positiva al Covid, l’annuncio su Instagram

La cantante ha annunciato la positività al Covid con un video su Instagram.

Elettra Lamborghini sta bene.

Non parteciperà alla prima puntata de L’Isola dei Famosi, di cui è opinionista assieme a Iva Zanicchi.

Elettra Lamborghini è positiva al Covid. La cantante e influencer emiliana, opinionista assieme a Iva Zanicchi della nuova stagione de L’Isola dei Famosi, ha annunciato il tutto su Instagram con un messaggio ironico.

Elettra Lamborghini: il messaggio su Instagram

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid”: con queste parole la cantante di Musica (E il Resto Scompare) ha accompagnato il video in cui annuncia la positività al Covid.

La moglie di Afrojack, che ha sottolineato di essere passata da “Twerking Queen a Covid Queen”, ha rassicurato i fan, affermando di stare molto bene e di avere solo un po’ di tosse e raffreddore.

Ringrazio il Signore perché sto bene, c’è gente che purtroppo è finita in ospedale.

Oltre a sottolineare questo aspetto, Elettra Lamborghini ha fatto un appello ai suoi oltre 6 milioni di follower, invitandoli a portare la mascherina.

La prima puntata de L’Isola dei Famosi

Per via della positività al Covid-19, Elettra Lamborghini non potrà ricoprire il suo ruolo di opinionista nello studio de L’Isola dei Famosi durante la prima puntata di lunedì 15 marzo. Chi la sostituirà? Come rivelato dal Corriere della Sera, in pole position c’è il nome di Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5.

