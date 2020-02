Elettra Lamborghini sul Coronavirus: “Vi scopat* mezza discoteca e poi avete paura?”

Elettra Lamborghini sul Coronavirus, ormai arrivato anche in Italia, non ha dubbi. Il panico che si registra è senza limiti ed esagerato. A modo suo, ha lanciato un appello su Twitter. Lo fa con lo stile che la contraddistingue e con ironia.

Sono tante le persone che in queste ultime ore se ne vanno in giro con le mascherine, svuotano i supermercati e si guardano in giro per paura di essere contagiate da un momento all’altro. I detergenti scarseggiano e sembra che in atto ci sia una vera e propria psicosi.

Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 24, 2020

«Vi scopat* mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire»: così scrive su Twitter in merito alle reazioni di molti italiani.

Il post ha ricevuto moltissimi like e centinaia di commenti. Tanti sono d’accordo con lei e sostengono che le stesse persone che adesso temono il virus fino a ieri adottavano comportamenti molto pericolosi, in termini di salute e sicurezza.

Altri, però, rispondono con altrettanta ironia: «Che discoteche frequenti?». Intanto la cantante, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Musica (il resto scompare), si dice pronta a lanciare il suo ultimo lavoro musicale, Twerking Queen.

Elettra Lamborghini sul Coronavirus invita a mantenere la calma e a ridimensionare la situazione. Soprattutto a essere più coerenti e meno emotivi. Ha collezionato più di 30 mila like e ha dimostrato di essere attenta alla tematica. Qualche giorno fa, infatti, ha cancellato due date degli instore in giro per l’Italia (a Biella e Genova). L’intento? Quello di salvaguardare i fan.

In ogni caso, non sembra essere allarmata rispetto all’aumento dei casi e ha confermato le date dei prossimi giorni. Oggi sarà a Mestre e domani a Palermo, la città dove sono stati registrati altri tre casi di contagio da Coronavirus. Confermerà?