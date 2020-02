«Elisa Isoardi è incinta», poi la carezza sul pancino: gaffe di Claudio Lippi

Claudio Lippi, spalla di Elisa Isoardi a La prova del cuoco – famoso programma di cucina che va in onda ogni mattina su Rai Uno – ha fatto una gaffe riferendosi a una presunta dolce attesa della conduttrice. Le avrebbe accarezzato la pancia insinuando un’ipotetica gravidanza. Sarebbe la prima per l’ex di Matteo Salvini.

L’idea non è balenata nella mente solo di Lippi ma anche di numerosi fan. «Abiti oversize» e «Faccia da nausee mattutine» sono solo alcuni dei commenti lasciati da chi segue la carriera e la vita privata della conduttrice.

LEGGI ANCHE: Elisa Isoardi ha un nuovo amore: ecco con chi è fidanzata

Durante la puntata di ieri, 13 febbraio, de La prova del cuoco, con il ritorno di Claudio Lippi, a lungo assente per problemi di salute, l’allusione è stata fatta in diretta e senza mezzi termini. Notevole lo stupore tra il pubblico in studio. Se la notizia fosse vera, Elisa Isoardi e il compagno Alessandro Di Paolo diventerebbero genitori.

In realtà, chiarisce subito il co-conduttore, la frase «Ma è ancora incinta?», si riferisce alla moglie dello chef palermitano Natale Giunta. Poi ha chiesto alla diretta interessata di alzarsi per dimostrarlo. «Valeria, alzati! Fai vedere che non sei incinta», ha detto Claudio Lippi. La donna però, forse infastidita dall’intrusione nella sua vita privata, non ha voluto assecondare la richiesta.

LEGGI ANCHE: Mozzarella e Nutella: dalla Puglia una combinazione per i golosi

La spalla di Elisa Isoardi, allora, ha chiuso definitivamente la parentesi chiarendo che è stato tutto un bluff (più una gaffe, diciamo noi). «Natale e Valeria non aspettano un bambino, ma hanno tre chihuahua… forse ora alleveranno anche il quarto»: ha affermato, facendo scoppiare l’ilarità del pubblico in studio (e probabilmente anche dei telespettatori a casa).

LEGGI ANCHE: Paura per Claudio Lippi, ho temuto di prendermi una coltellata.