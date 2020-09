Elisa Isoardi: le foto al mare prima del ritorno in tv

Elisa Isoardi, seppur con qualche infortunio, è prontissima per tornare in tv. La ex conduttrice de La Prova del Cuoco è infatti compagna di ballo di Raimondo Todaro sulla pista di Ballando con le Stelle.

La conduttrice di Cuneo, in attesa della prima puntata di Ballando con le Stelle – che andrà in onda il 19 settembre 2020 ed è stata posticipata a seguito della positività al tampone di Samuel Peron e Daniele Scardina, già guarito – si è concessa una giornata al mare.

Elisa Isoardi: le foto al mare

Elisa Isoardi si è concessa una giornata al mare. Immortatalata dal settimanale Oggi, la conduttrice ed ex di Matteo Salvini è apparsa in gran forma. Con indosso uno stupendo costume nero intero, la futura compagna di viaggio di Todaro nel dance show di Milly Carlucci è splendida.

Finita in ospedale per un piccolo infortunio sopravvenuto durante l’allenamento, Elisa Isoardi è entusiasta dell’esperienza che sta per vivere. Poco dopo l’ufficializzazione della sua partecipazione al dance show, aveva descritto, in un video su Instagtram TV, questa parentesi come “Una nuova vita con il sorriso e il ballo”.

Manca ormai pochissimo all’inizio di Ballando con le Stelle ed Elisa Isoardi, al centro del gossip anche per la vicinanza sentimntale, smentita, con Raimondo Todaro, è una delle concorrenti più attesi.

