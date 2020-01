Elisa Isoardi ha un nuovo amore: ecco con chi si è fidanzata

E il fidanzato lo abbiamo trovato. Non fa il politico che vuole fare il presidente del Consiglio come il penultimo, vedi Matteo Salvini. Non fa il musicista che, in quanto artista, non sai mai se c’è o non c’è e non devi stare a controllare continuamente i suoi sbalzi d’umore, vedi Gio Evan.

Elisabetta Isoardi è fidanzata e sembra avere preso nella sua trama da donna incantatrice un bel partito, che nulla c’entra con la Lega ma con l’imprenditoria.

Già, perché è un industriale il nuovo amore della bella Elisabetta e il suo nome è Alessandro Di Paolo. E lei non fa nulla per nasconderlo. Anzi, lo mostra in foto come un trofeo nei principali settimanali italiani, come per dire «Ce l’ho fatta». Soddisfazioni di una donna che da un po’ di anni, anche in modo esagerato, è sempre al centro del gossip e vorrebbe essere famosa solo per i programmi che conduce, come La prova del cuoco.

A dire la verità Alessandro, che non possiede certo il fisico dell’adone, ma a lei sta pure bene, non è un fidanzato di primissima mano. Nel senso che tra gli addetti ai lavori tutti sapevano che stavano insieme. Solo che lei non voleva che si sapesse troppo in giro. E ti credo, dopo le ultime esperienze, voleva capire se questo fosse il vero amore. E probabilmente lo è. Si è convinta. E quando una donna è convinta, il 70 per cento del lavoro in amore è fatto.

Non è quindi una fiammata ma un vero fuoco ceh arde, in una coppia ch ora punterà – alla fine il gossip vuole questo – a sposarsi, a fare figli e a dare quel senso classico di normalità che un po’ tutti vogliamo per la futura ‘signora’ Isoardi in Di Paolo.

Ai due piace passare i weekend sulla neve. A divertirsi a sciare, a tirarsi le palle di neve e a sorridere, un po’ come in una versione edulcorata del film ‘Vacanze di Natale’. Si ride meno, ma si ama tanto.

E le cose sembrano comunque a buon punto anche con i familiari ‘correlati’ alla coppia. La mamma di Elisabetta sembra avere conosciuto durante queste feste di Natale il ragazzo della figlia e ha dato la sua benedizione.

Risolta la questione dell’amore, adesso l’unico impegno di Elisabetta è capire se il prossimo anno le verrà rinnovato il contratto. Sono in parecchi infatti a pensare che con i prossimi avvicendamenti alle direzioni della Rai, non ci sarà più posto per lei. Staremo a vedere.

