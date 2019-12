Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme?

Insieme, per qualche ora, come coppia o come genitori di Nathan Falco? Vallo a capire. Quel che è certo è che dopo i continui rumors sul presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, torna il sereno tra l’imprenditore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

I due sono stati avvistati di nuovo insieme.

Dopo il divorzio, Briatore e la Gregoraci avevano deciso di mantenere buoni rapporti, soprattutto per il figlio Nathan Falco, nato nel 2010. In diverse occasioni sono stati paparazzati insieme, in particolare durante le feste e le vacanze. In seguito ai gossip sul presunto flirt tra l’imprenditore e Benedetta Bosi, sembrava però esserci stata una rottura definitiva fra i due ex.

Elisabetta Gregoraci, chiamata a commentare la notizia e gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che immortalano Briatore insieme a Benedetta Bosi a Malindi in Kenya nel lussuoso resort di cui l’imprenditore è proprietario, non aveva usato mezzi termini per criticare l’ex marito e il suo nuovo presunto flirt. «Fa rabbrividire», aveva scritto la show girl su Instagram, rispondendo alle domande dei followers. «Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza», aveva commenatto un utente al quale la Gregoraci aveva risposto: «Più che destabilizzare fa rabbrividire».

Flavio Briatore ha smentito le voci sul presunto flirt con la Bosi, spiegando che per lui la ragazza è solo un’amica. «Finalmente ti sei fidanzato», dice Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Ma Briatore risponde: «Ma va». Poi, incalzato dalle domande, afferma: «Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi».

Anche Benedetta Bosi ha smentito il gossip che la vedeva al fianco di Briatore. La 20enne studentessa di giurisprudenza, alla domanda rivoltale su Instagram dai followers: «Sei fidanzata?», ha risposto in modo secco: «No». Alla modella è stato poi chiesto ancora: «È vero che stai con Briatore?». Lei ancora più netta: «No. Siamo solo amici».

Intanto Briatore non dimentica di essere un imprenditore. Con un durissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, critica fortemente lo stop del governo alla proroga per la cedolare secca al 21 per cento sugli affitti di immobili commerciali: «Eliminare la cedolare secca sui locali commerciali è l’ennesimo atto ostile di questo governo contro la micro-piccola e media impresa e un favore alle multinazionali dell’e-commerce».

Continua l’imprenditore: «Condivido il grido d’allarme di Confedilizia, di Sos partita Iva e degli amici Liberisti Italiani», scrive ancora il manager, criticando una decisione che è anche «controproducente» pure per «l’erario, perché elimina gli effetti benefici della cedolare secca rispetto a fenomeni di elusione ed evasione sul canone». «Una follia a 360 gradi», conclude Briatore.

